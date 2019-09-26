Son Dakika Haberleri: Adalet Akademisi, Avrupa yargı eğitim merkezleri yöneticilerini ağırladı
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Adalet Akademisi, Avrupa yargı eğitim merkezleri yöneticilerini ağırladı

2 gün önce

Türkiye Adalet Akademisi, hakim ve savcı adaylarının eğitimi hakkında güncel bilgi alışverişinin gerçekleştirilmesi amacıyla Avrupa yargı eğitim merkezlerinin yöneticilerini ağırladı.

Adalet Akademisi, Avrupa yargı eğitim merkezleri yöneticilerini ağırladı, System.String[]

Türkiye Adalet Akademisi, hakim ve savcı adaylarının eğitimi hakkında güncel bilgi alışverişinin gerçekleştirilmesi amacıyla Avrupa yargı eğitim merkezlerinin yöneticilerini ağırladı.

Akademiden yapılan yazılı açıklamaya göre, program çerçevesinde, AB'de yargı eğitimi alanında çalışan kurumlar ve uzmanlarla ilişkilerin geliştirilmesi için düzenlenen toplantıda, akademinin misyon ve vizyonunu yansıtan yeni yapısı hakkında sunum gerçekleştirildi.

Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, adalet arayışında ülkeler ve medeniyetlerin ortak amaçla hareket ettiğini, akademinin bu kapsamda bilginin uluslararası paylaşımından yana olduğunu vurguladı.

Uluslararası eğitimi ve iş birliğini önemsediğini belirten Özdemir, kuruluş felsefeleri ve vizyonları doğrultusunda başlattıkları "Eğitim Müfredatı Reformu" çalışmalarında ortak faaliyetler yapmayı arzuladıklarını kaydetti.

Bu kapsamda benzer görüşleri dile getiren yargı okulları temsilcilerine ziyaret nedeniyle teşekkür eden Özdemir, her türlü konuda iş birliği yapmaktan memnuniyet duyacaklarını belirtti.

Toplantıya, İskoçya Adalet Enstitüsü Müdürü kıdemli hakim Alistair Duff, Fransa Adalet Teftiş Kurulu Üyesi hakim Vanessa Perree, Almanya Adalet Akademisi Başkanı kıdemli hakim Dr. Stephan Jaggı, Romanya Hakim Enstitüsü Müdür Yardımcısı hakim Irina Cambrea, AB Projesi PAMECAV'da Uzun Dönemli İnsan Kaynakları Uzmanı uluslararası uzman Giovanni Pasqua, İspanya Savcı Eğitim Merkezi Müdürü savcı María de Las Heras, İspanya Adalet Okulu Müdürü kıdemli hakim Jorge Jimenez ve İspanya Adalet Okulu Uluslararası İlişkiler Birimi Başkanı hakim Dr. Jose Maria Asencio katıldı.

Türkiye, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 01:42 Kaynak: AA
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