Adalet Akademisi Danışma Kurulu, yılın son toplantısını gerçekleştirdi - Son Dakika

Adalet Akademisi Danışma Kurulu, yılın son toplantısını gerçekleştirdi

25.12.2020 12:17
Adalet Akademisi Danışma Kurulu, yılın son toplantısını gerçekleştirdi, System.String[]

Türkiye Adalet Akademisi Danışma Kurulu, 2020'nin son toplantısını gerçekleştirdi.

Türkiye Adalet Akademisi Danışma Kurulu, 2020'nin son toplantısını gerçekleştirdi.

Adalet Bakan Yardımcısı Hasan Yılmaz başkanlığındaki toplantıda, Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir ile 10 üye hazır bulundu. 4 üye de toplantıya çevrim içi katıldı.

Toplantının gündemi, 2020'nin genel ve ilerleyen süreçteki faaliyetlerine dair değerlendirmeler ile Mülakat Kuruluna üye seçimi oldu.

Bakan Yardımcısı Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, Türkiye Adalet Akademisinin eğitimlerinin bir dönem yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzaktan yürütüldüğünü ancak 2 dönemdir yüz yüze eğitimlerin başarıyla sürdürüldüğünü belirtti.

Türkiye Adalet Akademisinin bir yıl gibi kısa bir sürede çok önemli başarılara imza attığını ifade eden Yılmaz, Akademi'nin tüm dünyanın içinde bulunduğu ve Türkiye'yi de yakından ilgilendiren salgın ortamında görevini başarıyla yerine getirerek hakim ve savcı yetiştirilmesi sürecini örnek alınacak şekilde yürüttüğünü vurguladı.

"Eğitimin hiçbir ayağı aksatılmadan yürütüldü"

Hasan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Türkiye Adalet Akademisinin Teşkilat Usulleri ile Çalışma Esaslarına dair yönetmelik gereğince Akademi Danışma Kurulunun bu yıl içerisindeki son toplantısını gerçekleştiriyoruz. Adalet Akademisinin son bir yıllık süreç içerisinde büyük başarılar kazandığını hep birlikte izliyoruz. Etkin eğitim vizyonu çerçevesinde hazırlanan eğitim modüllerinin Kovid-19 süreci içerisinde de başarıyla uygulanmış olmasından dolayı da tebrik ediyorum."

Akademinin, Türkiye'de ilk vakanın tespit edilmesinden itibaren aldığı önlemlerle hakim ve savcı adaylarının eğitimlerini aksatmadan yerine getirdiğini anlatan Yılmaz, bu bir yıllık süreçte canlı dersler, eğitim videoları ve yüz yüze eğitimle, eğitimin hiçbir ayağının aksatılmadan yürütüldüğünü ifade etti.

Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Özdemir de Akademinin faaliyetleriyle ilgili bir sunum gerçekleştirdi. Danışma Kurulu üyeleri de faaliyetler hakkındaki görüşlerini bildirdi.

Mülakat Kuruluna üye seçildi

Türkiye Adalet Akademisi Danışma Kurulunun 2020'deki son toplantısında, kanun gereği Mülakat Kuruluna üye seçimi gerçekleştirildi.

Öncelikle üye seçimi için adayların belirlendiği toplantıda, oy aşamasına geçildi. Mülakat kuruluna, adli yargı hakim ve savcı adaylığı, idari yargı hakim adaylığı ve avukatlıktan hakim-savcılığa geçiş için bir asil, bir yedek üye olmak üzere ikişer üye oy birliğiyle seçildi.

Danışma Kurulu Başkanı Bakan Yardımcısı Hasan Yılmaz, kurul üyelerine teşekkür ederek, Mülakat Kuruluna seçilen yeni üyelere başarılar diledi.

Hasan Yılmaz, Türkiye, Adalet, Savcı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adalet Akademisi Danışma Kurulu, yılın son toplantısını gerçekleştirdi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Berkay'dan Arda Turan olayıyla ilgili çarpıcı itiraf: Pişman olacağım şeyler yaşayabilirdim Son Dakika: Gırtlak kanseriyle mücadele eden ünlü sanatçı Engin Nurşani, hayatını kaybetti Sabiha Gökçen'de 3 kişinin öldüğü uçak kazasında kaptan pilot asli kusurlu bulundu Schalke 04, Ozan Kabak'ın bonservisini 25 milyon euroya indirdi "Kışın üretilen domates zehir" iddiasına, üreticiden videolu tepki: Ekmeğimizle oynamayın Çiftçi ve yetiştiricilere yapılacak 890 milyon liralık destek ödemeleri bugün başlıyor Yayıncı kuruluş, Larin'in golünü spikerin sesini kısarak yayına verdi Yaşlı komşusunu, "Sağlık Bakanlığı çalışanıyım" diyerek teste çağırdı, boş kalan evdeki kasayı çaldı
Engin Nurşani'nin ölümünün ardından baba Ali Nurşani'nin yürek yakan sözleri yeniden gündem oldu Engin Nurşani'nin ölümünün ardından baba Ali Nurşani'nin yürek yakan sözleri yeniden gündem oldu         
12:04
CHP'den sürpriz transfer! Bir dönem Erdoğan'a siyasi danışmanlık yapan İbrahim Uslu, Kılıçdaroğlu'na danışmanlık yapacak CHP'den sürpriz transfer! Bir dönem Erdoğan'a siyasi danışmanlık yapan İbrahim Uslu, Kılıçdaroğlu'na danışmanlık yapacak         
11:42
Bakan Dönmez: Cumhurbaşkanımızın önderliğinde İlk defa lityum üretimine başlıyoruz Bakan Dönmez: Cumhurbaşkanımızın önderliğinde İlk defa lityum üretimine başlıyoruz         
11:35
Sokağa çıkma yasağını delen yaşlı adam, gündüz vakti refüje çilingir sofrası kurdu Sokağa çıkma yasağını delen yaşlı adam, gündüz vakti refüje çilingir sofrası kurdu         
11:25
Kuyumcuda dehşet anları! Önce boğazından sonra karnından bıçakladı Kuyumcuda dehşet anları! Önce boğazından sonra karnından bıçakladı         
11:08
Ünlü isimler, Burak Yamantürk'ün doğum günü partisine akın etti Ünlü isimler, Burak Yamantürk'ün doğum günü partisine akın etti         
10:59
Korona diye hastaneye kaldırılan genç kızın hamile olduğu ortaya çıktı! 3 yıl boyunca istismara uğramış Korona diye hastaneye kaldırılan genç kızın hamile olduğu ortaya çıktı! 3 yıl boyunca istismara uğramış         
10:45
Sabiha Gökçen'de korona testi kavgası! Yolcularla görevliler birbirine girdi Sabiha Gökçen'de korona testi kavgası! Yolcularla görevliler birbirine girdi         
10:28
Yurt dışından para karşılığı Faslı gelin getirten yaşlı adamın başı dertte! Aracı 11 bin TL daha istiyor Yurt dışından para karşılığı Faslı gelin getirten yaşlı adamın başı dertte! Aracı 11 bin TL daha istiyor         
10:10
Güney Koreli otomotiv devi SsangYong iflas etti Güney Koreli otomotiv devi SsangYong iflas etti         
10:08
Son Dakika! Yüz yüze sınavlar ertelendi, karne notu için sınavlar sömestr tatili sonrasına bırakıldı Son Dakika! Yüz yüze sınavlar ertelendi, karne notu için sınavlar sömestr tatili sonrasına bırakıldı         
09:59
Survivor 2021'in yayın günü belli oldu Survivor 2021'in yayın günü belli oldu         
09:52
Sultanbeyli'deki balık ölümleri iktidar ve muhalefeti karşı karşıya getirdi Sultanbeyli'deki balık ölümleri iktidar ve muhalefeti karşı karşıya getirdi         
09:42
Sigara ve tütünde ÖTV düşürüldü! Fiyatlar nasıl etkilenecek? Sigara ve tütünde ÖTV düşürüldü! Fiyatlar nasıl etkilenecek?         
09:14
Oyuncu Uğur Güneş, Bir Zamanlar Çukurova dizisine veda etti Oyuncu Uğur Güneş, Bir Zamanlar Çukurova dizisine veda etti         
08:13
İYİ Parti lideri Meral Akşener, gençlik fotoğrafını paylaştı! Binlerce beğeni yağdı İYİ Parti lideri Meral Akşener, gençlik fotoğrafını paylaştı! Binlerce beğeni yağdı         
21:09
Oğlunun arkadaşıyla kaçan Akile Doğan'ın kocası konuştu: Benim tek isteğim oğlumu alıp, boşanmak Oğlunun arkadaşıyla kaçan Akile Doğan'ın kocası konuştu: Benim tek isteğim oğlumu alıp, boşanmak         
17:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2020 12:22:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Adalet Akademisi Danışma Kurulu, yılın son toplantısını gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei