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Adalet Anıtı'nı yakmak için resmen senaryo yazmış: Kadın elbiseleri almış, topuklu ayakkabı giymiş, engelli sanılmak için aksayarak yürümüş! - Son Dakika

Adalet Anıtı'nı yakmak için resmen senaryo yazmış: Kadın elbiseleri almış, topuklu ayakkabı giymiş, engelli sanılmak için aksayarak yürümüş!

10.02.2022 14:02

Edirne'deki Adalet Anıtı'nın yaktığı için tutuklanan Şefik Çelik'in, anıtı yakmasıyla ilgili detaylar ortaya çıktı. Çelik, kimliğini gizleyebilmek adına topuklu ayakkabı ve kadın kıyafeti giyerken engelli gibi de görünmek adına aksayarak yürümüş. Olaydan önce de 16 yaşındaki bir gence anıtın fotoğraflarını da çektirmiş.

Edirne'nin Uzunköprü Adalet Meydanı'nda bulunan Adalet Anıtı, 3 Şubat günü saat 23.50'de ateşe verilerek yakıldı. Güvenlik kamerası görüntülerine göre, meydandaki Adalet Anıtı'nın yanına gelen ve yüzünü kapatan kişi, polyesterden yapılmış yakıcı maddeyi anıtın ayak bölümüne döküp, ateşe verdikten sonra bölgeden uzaklaştı. Alevler, kısa sürede anıtı sararken, ihbarla gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangın nedeniyle polyesterden yapılmış anıtta büyük hasar meydana geldi. Olayın ardından kapsamlı soruşturma başlatan polis, güvenlik kamerası kayıtlarını da inceleyip, şüphelinin Şefik Çelik olduğunu belirledi. 'Hırsızlık', 'silahla yaralama' ve 'ruhsatsız tabanca bulundurmak'tan 3 sabıka kaydı olduğu belirlenen Çelik, polis tarafından yakalandı.

KADIN KIYAFETLERİ GİYİP BAŞINI BAĞLAMIŞ VE TOPUKLU AYAKKABI GİYMİŞ

Şefik Çelik'in, olay gecesi anıtın yanına gelip bir süre inceleme yaptığı o sırada, bölgede bulunan 16 yaşındaki gence fotoğraflarını çektirip, ayrıldığı da tespit edildi. Çelik'in gece yarısı anıtın yanına ikinci kez gelişinde kadın kıyafetleri giyip, başını bağladığı ve topuklu ayakkabı giydiği belirlendi. Kimliğini gizlemek için kadın kıyafetleri giyip, engelli gibi görünmek için de aksayarak yürüyen Çelik'in, anıtı ateşe verdikten sonra kadın kıyafetlerini boş arazide çıkarıp, kendi kıyafetlerini giydiği belirtildi.

İşte kundaklama olayının detayları! Adalet Anıtı'nı yakmaya topuklu ayakkabı ve kadın kıyafetiyle gitmiş

"BU SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORUM"

Edirne Valiliği'nin akli dengesinin yerinde olmadığını açıkladığı Çelik'in, sık sık psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Şefik Çelik'in, olay gecesi anıtın yanına gittiğini ve bir çocuğa fotoğraflarını çektirip bölgen ayrıldığını öne sürerek, "Ben kesinlikle anıtı yakmadım. Bu suçlamaları kabul etmiyorum" dediği belirtildi.

ANITI YAKACAĞINI DAHA ÖNCE SÖYLEMİŞ

Şefik Çelik'in, olaydan 4 günce Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde namaz kılmak için gittiği camide, bazı kişilere "Kur'an üzerine ayakla basan heykel var, onu yakacağım" dediği iddia edildi. 2 çocuk babası Çelik'in, bir süre önce psikolojik sorunlar nedeniyle eşinden de ayrıldığı öğrenildi.

İşte kundaklama olayının detayları! Adalet Anıtı'nı yakmaya topuklu ayakkabı ve kadın kıyafetiyle gitmiş

"CEZASINI ÇEKMESİNİ ARZU EDİYORUZ"

Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan ise anıtın yakılmasının ilçe tarihinde görülmemiş olay olduğunu belirterek, "Heykelin yakıldığı gün Uzunköprü tarihinin kara bir leke olarak işlendi. Suçlu birkaç saat içerisinde gözaltına alınıp ardından da tutuklanarak Edirne Cezaevi'ne gönderildi. Akli melekelerinin yerinde olmadığını emniyet mensuplarından öğrendik, fakat akıl edip kıyafet değiştirmesi, daha önce gelip alanda çalışma yapmış olması elbette ki bizi de şüphelendirdi fakat psikiyatri ilaçları kullandığını da öğrendik. Çerkezköy'de bir caminin avlusunda, oradaki bir vatandaşa adalet heykelinin altında kutsal kitabın olduğunu, bu yüzden burasını yakmak istediğini ifade ettiğini biliyorum, benim öğrendiğim bu. Zaten ivedilikle de harekete geçmiş kendisi fakat dediğim gibi akli melekelerinin yerinde olmadığını söylüyorlar, belki de sebep gerçekten de budur. Bir an önce cezasını çekmesini arzu ediyoruz" diye konuştu.

İşte kundaklama olayının detayları! Adalet Anıtı'nı yakmaya topuklu ayakkabı ve kadın kıyafetiyle gitmiş

"HEYKELİN YENİSİ VE DAHA BÜYÜĞÜ İÇİN KENDİME SÖZ VERDİM"

Samsun'daki Atatürk Heykeli'ne yapılan saldırıyla aynı gün anıtın yakılmasının, provokasyon olduğunu düşündüren tek şey olduğunu söyleyen Becan, "Mutlaka yargılama sürecinde bunun daha detaylı inceleneceğini düşünüyorum. Heykel yeni söndürüldüğü anda ben alandaydım. Elbette ki bizim için çok trajik bir görüntüydü, daha üzerinden dumanlar çıkıyordu heykelin fakat daha o gece heykeli gördüğüm anda da bu heykelin yenisini ve daha büyüğünü adalet meydanına konumlandırma sözünü kendime verdim. Anıtımızı yapan Edirneli bir öğretmenimiz. İvedilikle onunla görüştük, çalışmalarımızı yaptık. Bu üzücü görüntüyü de unutmamak adına, tarihe not düşmek adına kendi müzemizde sergileyeceğiz. Benzeri ve daha heybetlisi olacak. Adaletin bir gün herkese lazım olacağını, hak temelinde kurulmamış hiçbir şeyin muvaffak olamayacağını, devam edemeyeceğini göstermiş olacağız. Yine aynı yere olacak. Bronz olması için araştırma yapıyoruz ama kaidenin de taşıyabilmesi lazım. ya sıfırdan bir hazırlık yapacağız ya da yine bu şekilde polyesterden yapacağız ama henüz detayları netleştirmedik" diye konuştu

İşte kundaklama olayının detayları! Adalet Anıtı'nı yakmaya topuklu ayakkabı ve kadın kıyafetiyle gitmiş
İşte kundaklama olayının detayları! Adalet Anıtı'nı yakmaya topuklu ayakkabı ve kadın kıyafetiyle gitmiş
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Uzunköprü, Engelli, Edirne, Adalet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Adalet Anıtı'nı yakmak için resmen senaryo yazmış: Kadın elbiseleri almış, topuklu ayakkabı giymiş, engelli sanılmak için aksayarak yürümüş! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adalet Anıtı'nı yakmak için resmen senaryo yazmış: Kadın elbiseleri almış, topuklu ayakkabı giymiş, engelli sanılmak için aksayarak yürümüş! - Son Dakika
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