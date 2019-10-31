Son Dakika Haberleri: Adalet Bakan Abdulhamit Gül, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nü ziyaret etti
Son Dakika Politika Adalet Bakan Abdulhamit Gül, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nü ziyaret etti

Adalet Bakan Abdulhamit Gül, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nü ziyaret etti

6 saat önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ne ziyarette bulundu.

Adalet Bakan Abdulhamit Gül, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nü ziyaret etti, System.String[]

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ne ziyarette bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Gül, Sincan Açık Cezaevi'ni ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı, ardından cezaevi çalışanlarıyla öğle yemeği yedi.

Gül, yemekte yaptığı konuşmada, soruşturma, kovuşturma ve infaz aşamasının, ceza yargılamasının önemli bir parçası olduğunu belirterek, suçluyla ve suçla mücadele anlamında infazın çok önemli olduğunu ifade etti.

İnfaz sürecinin temelinde kişileri yeniden topluma kazandırmak olduğunu hatırlatan Gül, her insanın başına gelebilecek bir olay neticesinde cezaevine düşebileceğini aktardı.

Bakan Gül, cezaevine düşen kişilerin, ailesine, topluma ve yaşadığı çevreye faydalı olabilmeleri için büyük gayret etmeleri gerektiğine dikkati çekerek, "İşte o yüzden iş yurtları çalışmaları, o yüzden kütüphaneler, o yüzden her türlü protokolle spor yapmaları, kültürel faaliyet yapmaları için her türlü gayret ve çalışmayı yapıyoruz." açıklamasında bulundu.

Cezaevi personelinin, devletin önemli bir görevini millet adına ifa ettiğini, personelin tutuklu ve hükümlülerin insanca yaşaması için her türlü çabayı gösterdiğini kaydeden Gül, büyük fedakarlıklarla çalışan cezaevi personeline teşekkür etti.

Gül, cezaevi personelinin yıllardır beklediği yıpranma payı konusunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle önemli düzenlemeler yapıldığını da sözlerine ekledi.

Sincan, Politika

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 05:16 Kaynak: AA
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