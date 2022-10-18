Maden şehidinin cenazesinde Kur'an okuyan Bakan Bozdağ, gelen eleştirilere cevap verdi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bartın'ın Epçiler köyündeki cenaze törenine katıldığı 25 yaşındaki Berkay Kesim'in mezarı başında Kur'an-ı Kerim okumasına yapılan eleştirilere cevap verdi.

"LAİKLİKLE İLİŞKİLENDİRİLEMEZ"

Bakan Bozdağ Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Herkes, vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. Kimse, ibadete, dini ayin ve törenlere katılmaya zorlanamaz. Dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz, suçla­namaz. Adalet Bakanı veya başka bir yöneticinin Kur'an okuması ya da okumaması, laiklikle ilişkilendirilemez." dedi.

"KUR'AN OKUMAK ADALET BAKANLIĞI YAPMAYA ENGEL DEĞİLDİR"

Bakan Bozdağ sözlerine şöyle devam etti: "Kur'an okumak Adalet Bakanlığı yapmaya, Adalet Bakanlığı yapmak da Kur'an okumaya engel değildir. Şehit madencimizin mezarında Kur'an okumak kınanacak bir amel değildir, en büyük duadır. Asıl kınanacak, Kur'an okuyan Bakan değildir; Bakan'ın Kur'an okumasından rahatsız olandır. Kaldı ki şehit madencimizin mezarında 'Kur'an okudu' diye ayıplanmak, kınanmak ya da suçlanmak her Müslüman için olduğu gibi benim için de şereflerin en büyüğüdür. Rabbim bizi de son nefesini verene kadar kınayıcıların kınamasından korkmadan Kur'an okuyanlardan eylesin"