Maden şehidinin cenazesinde Kur'an okuyan Bakan Bozdağ, gelen eleştirilere cevap verdi - Son Dakika
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Maden şehidinin cenazesinde Kur'an okuyan Bakan Bozdağ, gelen eleştirilere cevap verdi

18.10.2022 20:54

Bartın'daki maden kazasında yaşamını yitiren Berkay Kesim'in cenaze töreninde Kur'an okuyan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kendisine yapılan eleştiriler karşısında ilk kez konuştu. Bakan Bozdağ, "Adalet Bakanı veya başka bir yöneticinin Kur'an okuması ya da okumaması, laiklikle ilişkilendirilemez" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bartın'ın Epçiler köyündeki cenaze törenine katıldığı 25 yaşındaki Berkay Kesim'in mezarı başında Kur'an-ı Kerim okumasına yapılan eleştirilere cevap verdi.

"LAİKLİKLE İLİŞKİLENDİRİLEMEZ"

Bakan Bozdağ Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Herkes, vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. Kimse, ibadete, dini ayin ve törenlere katılmaya zorlanamaz. Dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz, suçla­namaz. Adalet Bakanı veya başka bir yöneticinin Kur'an okuması ya da okumaması, laiklikle ilişkilendirilemez." dedi.

"KUR'AN OKUMAK ADALET BAKANLIĞI YAPMAYA ENGEL DEĞİLDİR"

Bakan Bozdağ sözlerine şöyle devam etti: "Kur'an okumak Adalet Bakanlığı yapmaya, Adalet Bakanlığı yapmak da Kur'an okumaya engel değildir. Şehit madencimizin mezarında Kur'an okumak kınanacak bir amel değildir, en büyük duadır. Asıl kınanacak, Kur'an okuyan Bakan değildir; Bakan'ın Kur'an okumasından rahatsız olandır. Kaldı ki şehit madencimizin mezarında 'Kur'an okudu' diye ayıplanmak, kınanmak ya da suçlanmak her Müslüman için olduğu gibi benim için de şereflerin en büyüğüdür. Rabbim bizi de son nefesini verene kadar kınayıcıların kınamasından korkmadan Kur'an okuyanlardan eylesin"

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Kaynak: DHA

Bekir Bozdağ, Bartın, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Maden şehidinin cenazesinde Kur'an okuyan Bakan Bozdağ, gelen eleştirilere cevap verdi - Son Dakika

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