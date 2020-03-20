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Adalet Bakan Gül: "(2. yargı paketi) Yılda 4 milyonun üzerinde açılan davayı doğrudan ilgilendiren...
6 saat önce
Adalet Bakan Gül: "(2. yargı paketi) Yılda 4 milyonun üzerinde açılan davayı doğrudan ilgilendiren bir düzenleme söz konusu."
Adalet Bakan Gül: "(2. yargı paketi) Yılda 4 milyonun üzerinde açılan davayı doğrudan ilgilendiren bir düzenleme söz konusu."
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 03:24 Kaynak: AA
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