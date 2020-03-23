Adalet Bakan Gül: "Ertelenen duruşmalar ve sürelerle ilgili mağduriyet yaşanmaması için kısa... - Son Dakika
Son Dakika Politika Adalet Bakan Gül: 'Ertelenen duruşmalar ve sürelerle ilgili mağduriyet yaşanmaması için kısa... - Son Dakika

Adalet Bakan Gül: "Ertelenen duruşmalar ve sürelerle ilgili mağduriyet yaşanmaması için kısa...

6 saat önce

Adalet Bakan Gül: "Ertelenen duruşmalar ve sürelerle ilgili mağduriyet yaşanmaması için kısa zamanda adım atılacak.

Adalet Bakan Gül:

Adalet Bakan Gül: "Ertelenen duruşmalar ve sürelerle ilgili mağduriyet yaşanmaması için kısa zamanda adım atılacak."

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 01:16 Kaynak: AA

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