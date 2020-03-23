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Adalet Bakan Gül: "Ertelenen duruşmalar ve sürelerle ilgili mağduriyet yaşanmaması için kısa...
6 saat önce
Adalet Bakan Gül: "Ertelenen duruşmalar ve sürelerle ilgili mağduriyet yaşanmaması için kısa zamanda adım atılacak.
Adalet Bakan Gül: "Ertelenen duruşmalar ve sürelerle ilgili mağduriyet yaşanmaması için kısa zamanda adım atılacak."
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 01:16 Kaynak: AA
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