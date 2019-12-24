Adalet Bakan Gül Gaziantep'in kurtuluşunun 98. yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adalet Bakan Gül Gaziantep'in kurtuluşunun 98. yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

Adalet Bakan Gül Gaziantep'in kurtuluşunun 98. yıl dönümünü kutladı

6 saat önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü kutladı.

Adalet Bakan Gül Gaziantep'in kurtuluşunun 98. yıl dönümünü kutladı, System.String[]

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü kutladı.

Gül, Gaziantep'in kurtuluşunun 98. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, 25 Aralık'ın Antep'i Gaziantep yapan kahraman ecdadın emperyalistlere karşı verdiği destansı mücadelenin zaferle taçlandığı yeniden diriliş günü olduğunu belirtti.

Bundan 98 yıl önce, düşman askerleri topuyla, tüfeğiyle bir karabasan gibi çöktüğünde, ecdadın bir an bile tereddüt etmeden, "Ya İstiklal ya Ölüm" diyerek, iman dolu göğsünü vatanına siper ettiğini vurgulayan Gül, şu ifadelere yer verdi:

"Aziz şehrimizi düşman işgalinden kurtaran kahraman ecdadımız, bizlere onur duyacağımız şanlı bir tarih ve bütün benliğimizde hissettiğimiz istiklal sevdasını miras bıraktı. Gaziantep'imizin kurtuluşunun 98. yıl dönümü vesilesiyle tüm hemşerilerimizi kutluyorum. Her biri istiklal abidesi olan Şehitkamil, Şahin Bey, Karayılan başta olmak üzere 6 bin 317 şehidimizi, Milli Mücadele kahramanlarımızı ve bütün şehitlerimizi rahmet, minnet ve hürmetle yad ediyorum."

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Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 01:22 Kaynak: AA
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