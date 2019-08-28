Son Dakika Haberleri: Adalet Bakan Gül, KKTC'de Küçük ve Denktaş'ın kabrini ziyaret etti
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Adalet Bakan Gül, KKTC'de Küçük ve Denktaş'ın kabrini ziyaret etti

1 saat önce

Adalet Bakan Abdulhamit Gül, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Kıbrıs halkının özgürlük mücadelesinin lideri Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın mezarlarını ziyaret etti.

Adalet Bakan Abdulhamit Gül, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Kıbrıs halkının özgürlük mücadelesinin lideri Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın mezarlarını ziyaret etti.
Rauf Denktaş, Kıbrıs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 10:39 Kaynak: AA
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