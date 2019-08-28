Adalet Bakan Gül, KKTC'de Küçük ve Denktaş'ın kabrini ziyaret etti
1 saat önce
Adalet Bakan Abdulhamit Gül, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Kıbrıs halkının özgürlük mücadelesinin lideri Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın mezarlarını ziyaret etti. Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 10:39 Kaynak: AA
Son dakika: Suriye'nin, Türkiye'nin gözlem noktasına uçakla saldırdığı iddia edildi İmamoğlu talimat verdi, İBB su baskınlarına karşı harekete geçti: 437 milyon lira harcanacak 1 ayda 14 evi soyan çeteyi, evde bıraktıkları ayak izleri ele verdi RIA duyurdu: Türk ve Rus yetkililer Su-35 ve Su-57 uçaklarının teslimatını görüşüyor