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Adalet Bakan Gül: "(Yargı Reformu Strateji Belgesi) Herkesin görüşünü alarak bir Türkiye belgesi...
6 saat önce
Adalet Bakan Gül: "(Yargı Reformu Strateji Belgesi) Herkesin görüşünü alarak bir Türkiye belgesi haline gelmesini sağladık.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 10:12 Kaynak: AA
Adalet Bakan Gül: "(Yargı Reformu Strateji Belgesi) Herkesin görüşünü alarak bir Türkiye belgesi haline gelmesini sağladık."
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