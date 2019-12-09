Son Dakika Haberleri: Adalet Bakan Gül: "(Yargı Reformu Strateji Belgesi) Herkesin görüşünü alarak bir Türkiye belgesi...
Son Dakika Güncel Adalet Bakan Gül: '(Yargı Reformu Strateji Belgesi) Herkesin görüşünü alarak bir Türkiye belgesi... - Son Dakika

Adalet Bakan Gül: "(Yargı Reformu Strateji Belgesi) Herkesin görüşünü alarak bir Türkiye belgesi...

6 saat önce

Adalet Bakan Gül: "(Yargı Reformu Strateji Belgesi) Herkesin görüşünü alarak bir Türkiye belgesi haline gelmesini sağladık.

Adalet Bakan Gül:

Adalet Bakan Gül: "(Yargı Reformu Strateji Belgesi) Herkesin görüşünü alarak bir Türkiye belgesi haline gelmesini sağladık."

Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 10:12 Kaynak: AA
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