Adalet Bakan Gül: "(Yargı Reformu Strateji Belgesi) Herkesin görüşünü alarak bir Türkiye belgesi haline gelmesini sağladık."

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Türkiye, İnsani Gelişme Endeksi'nde ilk kez 'çok yüksek insani gelişme' kategorisine girdi

Serdar Ortaç, Erdoğan'a övgü yağdırdı: Türkiye lider olarak bir tek o var