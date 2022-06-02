Adalet Bakan Yardımcılığına Akın Gürlek'in atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de - Son Dakika
Üye Girişi

Adalet Bakan Yardımcılığına Akın Gürlek'in atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de

02.06.2022 08:52
Adalet Bakan Yardımcılığına Akın Gürlek'in atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de

Adalet Bakan Yardımcılığına, Akın Gürlek'in atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Adalet Bakan Yardımcılığına, Akın Gürlek'in atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Akın Gürlek atandı. Atamanın 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

(Mehmet Kalay-İHA)

YORUMLAR
500
Danıştay Üyeliğine Adalet Bakanı Yardımcısı Kuş'un seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de Danıştay Üyeliğine Adalet Bakanı Yardımcısı Kuş'un seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de Adalet Bakan Yardımcılığına Akın Gürlek'in atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de Adalet Bakan Yardımcılığına Akın Gürlek'in atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de
Kaynak: İHA

cumhurbaşkanı, Gürlek, Adalet, Gazete, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adalet Bakan Yardımcılığına Akın Gürlek'in atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de - Son Dakika


Son Dakika
08:51 Survivor All Star'a eleme heyecanı! Adaya veda eden isim Sema Aydemir oldu
08:18 Şiddetli yağış can aldı! Evde yaşanan göçük anne ve oğlunu hayattan kopardı
08:12 Uğur Dündar'a hakaret suçlamasıyla dava açıldı, mahkeme 11 ay 20 günlük hapis cezası verdi!
08:09 Amber Heard ve Johnny Deep arasındaki hakaret davası sonuçlandı! Deep, 15 milyon dolar tazminat kazandı
08:05 Erdoğan'ın imzasıyla 23 büyükelçi merkeze çekildi, 25 temsilciliğe büyükelçi atandı
01:08 Finlandiya, Türkiye hakkında olumlu mesaj verdi: İlgimizi çekecek silah teknolojileri var
00:50 Benzin ve motorine bir kez daha zam geldi! Litre fiyatı 26 lirayı aştı
00:46 Sivilleri hedef alan terör örgütünün menzilleri Suriye Milli Ordusu tarafından vuruldu
00:30 Belediye meclis üyesi Hacer Çınar hakkında koruma kararı verildi
00:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gezi parkı eylemcilerine yönelik "Bunlar çürük, bunlar sürtük" sözlerine Akşener'den tepki geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2022 08:58:37. #1.11#
SON DAKİKA: Adalet Bakan Yardımcılığına Akın Gürlek'in atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement