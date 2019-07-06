Adalet Bakan Yardımcısı Menteş, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi
22 dakika önce
Adalet Bakan Yardımcısı Selahaddin Menteş, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 09:18 Kaynak: AA
Adalet Bakan Yardımcısı Selahaddin Menteş
, Anayasa Mahkemesi
üyeliğine seçildi. Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
imzasıyla Anayasa Mahkemesi'ne üye seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Menteş, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 146 ve 147'nci maddeleri ile Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 6, 7 ve 10'uncu maddeleri gereğince Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi.
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