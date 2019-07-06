Son Dakika Haberleri: Adalet Bakan Yardımcısı Menteş, AYM üyeliğine seçildi
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Adalet Bakan Yardımcısı Menteş, AYM üyeliğine seçildi

44 dakika önce

ADALET Bakanlığı Bakan Yardımcısı Selahaddin Menteş, Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeliğine seçildi.

Adalet Bakan Yardımcısı Menteş, AYM üyeliğine seçildi, System.String[]
ADALET Bakanlığı Bakan Yardımcısı Selahaddin Menteş, Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeliğine seçildi.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre; AYM üyeliğine, Anayasa'nın 146 ve 147'inci maddeleri ile 6216 sayılı Anayasa Mahkemesi'nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 6, 7 ve 10'uncu maddeleri gereğince Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Selahaddin Menteş seçildi.


- Ankara
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 05:54 Kaynak: DHA
Anayasa Mahkemesi, Selahaddin Menteş, Adalet Bakanlığı, Güncel
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