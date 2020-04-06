Son Dakika › Güncel › Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: '12 hakim ve cumhuriyet savcısı ile 55 personelde yapılan (Covid-19)... - Son Dakika
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "12 hakim ve cumhuriyet savcısı ile 55 personelde yapılan (Covid-19)...
6 saat önce
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "12 hakim ve cumhuriyet savcısı ile 55 personelde yapılan (Covid-19) testleri pozitif çıktı.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "12 hakim ve cumhuriyet savcısı ile 55 personelde yapılan (Covid-19) testleri pozitif çıktı." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 03:09 Kaynak: İHA
Son Dakika Son dakika: 12 Hakim ve Cumhuriyet savcısı ile 55 Adalet Bakanlığı personelinin Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı Trump'ın Kovid-19 tedavisi için önerdiği sıtma ilacı, Beyaz Saray uzmanlarını ikiye böldü Fransa'da Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 24 saatte 833 artarak 9 bine yaklaştı ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 851 artarak 10 bini aştı