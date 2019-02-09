Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "15 Temmuz Gecesi Milletin Meydanlarda Başlattığı Demokrasi Nöbetini,...

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "15 Temmuz Gecesi Milletin Meydanlarda Başlattığı Demokrasi Nöbetini,...

48 dakika önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "15 Temmuz gecesi milletin meydanlarda başlattığı demokrasi nöbetini, yargı mensupları da adliyelerde sürdürüyor.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül:
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "15 Temmuz gecesi milletin meydanlarda başlattığı demokrasi nöbetini, yargı mensupları da adliyelerde sürdürüyor. Bu nöbet halen devam ediyor. Rehavete ve yılgınlığa yer yoktur. Bu nöbet, mücadele başarıya ulaşana dek devam etmelidir. Asla ve asla 'Bunları bitirdik, bunların sayısı bu kadardı' diyerek rehavete kapılmayacağız. Çünkü bu örgütün amacını en iyi siz biliyorsunuz. Ağır ceza mahkemesi başkanı kamerada resmini gösteriyor, sözde sakal bıyık bırakmış. Dalga geçer gibi 'O kişi ben değilim' diyerek bu milletle ve mahkemeyle dalga geçmeye çalışıyor. Bu milletle, Türk yargısıyla dalga geçilmeyeceğini başta bu hainler olmak üzere tüm dünya görecek. Bu ülkeye diz çöktürmek isteyenlerin hakkaniyet ölçüsünde nasıl cezasını çektiğini, 251 şehidimizin kanının yerde kalmayarak adaletin tecelli ettiğini gördüler ve görmeye de devam edecekler."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 11:16 Kaynak: AA

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