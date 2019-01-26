Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "31 Mart'ta Yeni Bir Zafer Kazanacağız"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "31 Mart'ta Yeni Bir Zafer Kazanacağız"

1 saat önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "31 Mart'ta yeni bir zafer kazanacağız"GAZİANTEP - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen Gaziantep aday tanıtım toplantısında konuştu.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "31 Mart'ta yeni bir zafer kazanacağız"

GAZİANTEP - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen Gaziantep aday tanıtım toplantısında konuştu. Bakan Gül, 31 Mart'ta yeni bir zafer kazanacaklarını söyledi.
31 Mart yerel seçimleri kapsamında AK Parti'nin Gaziantep belediye başkan adaylarının tanıtıldığı program Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti. Programda konuşan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 31 Mart'ta Cumhur İttifakı'nın yeni bir zafer kazanacağını söyledi. Bakan Gül, "Gaziantep'in bütün ilçeleri Allah sizden razı olsun. Bu aziz topraklarda milli mücadelenin ışığını yakan kahraman ecdadımıza layık olan bir şehrin evlatları, bu şehir bu ülke için gece gündüz çalışan Gaziantep'in aziz evlatları Gaziantep bütün kesimleriyle birlik ve beraberlik içerisinde yaşayan model bir şehirdir. Biz bir oldukça bizi hiçbir güç yıkamaz. Türkiye'nin ağız tadı Gaziantep gibidir. Bu ağız tadımızı içeriden ve dışarıdan bozmak isteyenlere bu millet hiçbir zaman geçit vermedi. Kıyamete kadar bu aziz bayrağımız bağımsız bir şekilde dalgalanacak. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde büyümeye devam edecek. Çünkü liderimiz bu milletle omuz omuza siyaset yaptı. 31 Mart'ta da Cumhurbaşkanımız liderliğinde durmak yok yola devam diyerek bu milletin kutlu yolculuğunda hep birlikte devam edeceğiz. 31 Mart'ta Cumhur İttifakı'yla bu milletin kol kola siyaset yapanların adayları Gaziantep'te kapı kapı dolaşarak yeni bir zafer kazanacağız" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 04:16 Kaynak: İHA

Gaziantep, Adalet Bakanı, Abdulhamit Gül, Politika
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