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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "4 ayrı ceza infaz kurumunda 120 tutuklu ve hükümlüye Covid-19 tanısı...
6 saat önce
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "4 ayrı ceza infaz kurumunda 120 tutuklu ve hükümlüye Covid-19 tanısı konuldu.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "4 ayrı ceza infaz kurumunda 120 tutuklu ve hükümlüye Covid-19 tanısı konuldu. Tamamı hastanelerde tedavi altında ve sağlık durumları iyi" dedi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 28.04.2020 02:33 Kaynak: İHA
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