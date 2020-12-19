Adalet Bakanı Abdulhamit Gül AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

19.12.2020 09:29

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Gül, makamında AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde, Abdullah Coşkun'un, Konya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarına bakan ve uzun süredir yüzünde takılı bulunan koruyucu gözlüğü buğulanan bir sağlık çalışanının fotoğrafının yer aldığı "Koronavirüsle zorlu mücadele" isimli fotoğrafına oy veren Gül, "Sağlık çalışanlarımız çok gayret gösterdiler, büyük mücadele verdiler, hala veriyorlar. Onların mücadelesini sergileyen önemli bir kare olmuş." diye konuştu.

Bakan Gül, spor kategorisinde Fecri Barlık'ın, "Lastiklerden voleybol sahası" adlı fotoğrafını seçti. Siirt'te bir grup çocuğun kendi imkanlarıyla araç lastiklerinden yaptıkları voleybol sahasında oyun oynadıkları anı yansıtan fotoğrafı oylayan Gül, "Siirt'teki çocuklara selam yollayalım. Çocuklarımız bize emanet." dedi.

Adalet Bakanı Gül'ün, yaşam kategorisindeki tercihi ise Muhammed Said'in, "Muhammed bebeğin mutluluğu" isimli fotoğrafı oldu. Doğuştan bacak ve kolları olmayan, Türkiye'ye getirilerek protez bacak takılan Suriyeli Muhammed bebek ve babasının yer aldığı fotoğrafı tercih eden Gül, "Burada Muhammed bebeğin mutluluğunu görmek çok sevindirici. İnşallah bu acılar sona erer, herkes vatanına, evine, yuvasına kavuşur." değerlendirmesini yaptı.

Oylamaya sunulan birbirinden güzel fotoğraflarını seçmenin zor olduğunu belirten Gül, emeği geçen herkese teşekkür etti, AA'ya başarılar diledi.

Adalet Bakanı Gül, "Hep güzel kareler çekmek dileğiyle. 2021'de en azından daha güzel, mutlu, sağlıklı kareler görmek istiyoruz. 2020 böyle geçti. İnşallah 2021'de daha güzel enstantanelere, karelere şahit oluruz." mesajını verdi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Anadolu Ajansı, Adalet Bakanı, Konya, Bakan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Abdulhamit Gül AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Masumlar Apartmanı'nın 15. bölüm fragmanı yayınlandı! Safiye'nin değişimi ağızları açık bırakıyor Ceyhan Belediyesi'ne rüşvet operasyonu! Görevden alınan belediye başkanı dahil 23 kişi hakkında yakalama kararı Sağlık Bakanı Koca, 5 kentimize güzel haberi verdi! İşte illerin son koronavirüs verileri Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı'dan el ele fotoğraf Arzu Sabancı'nın yılbaşı esprisi güldürmedi! Sosyal medyada alay konusu oldu Yayıncı kuruluş tarihi protestoya böyle sansür uyguladı Aynı ailede yaşanan 6 koronavirüs ölümüyle ilgili vahim iddia! İlk vefatın ardından tabut mu açıldı? Oyuncu Sinem Ünsal'ın 2 yıldır aşk yaşadığı sevgilisi de oyuncu çıktı
Son Dakika! Gaziantep'te bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım servisinde oksijen tüpü patladı: 8 kişi hayatını kaybetti Son Dakika! Gaziantep'te bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım servisinde oksijen tüpü patladı: 8 kişi hayatını kaybetti         
08:09
Meteoroloji bölge bölge uyardı! Sağanak ve kar geliyor Meteoroloji bölge bölge uyardı! Sağanak ve kar geliyor         
07:49
Görenler dehşete düştü! Yaşlı adamın cansız bedeni gözleri oyuk bulundu Görenler dehşete düştü! Yaşlı adamın cansız bedeni gözleri oyuk bulundu         
02:20
Meral Akşener'den Meral Akşener'den "AK Parti-İYİ Parti ittifakı olabilir mi?" sorusuna yanıt: İttifak değil masa kurulabilir         
23:31
Kameraya çırılçıplak poz veren Berrak Tüzünataç, vücudundaki yazıların nedenini anlattı Kameraya çırılçıplak poz veren Berrak Tüzünataç, vücudundaki yazıların nedenini anlattı         
21:42
Ünlü model Deniz Akkaya, saçlarını kazıttı! Yeni imajı herkesi şaşırttı Ünlü model Deniz Akkaya, saçlarını kazıttı! Yeni imajı herkesi şaşırttı         
19:23
Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi         
18:33
Rus lider Putin'den tartışma yaratacak 'Navalni' açıklaması: Ölmesini isteseydim, şimdiye çoktan ölmüştü Rus lider Putin'den tartışma yaratacak 'Navalni' açıklaması: Ölmesini isteseydim, şimdiye çoktan ölmüştü         
17:00
TBMM'de tansiyon bir anda yükseldi! İYİ Partili ismin TBMM'de tansiyon bir anda yükseldi! İYİ Partili ismin "Hay maşallah" sözü, Bakan Selçuk'u sinirlendirdi         
15:47
Bülent Ersoy ve Zeki Müren'in 40 yıl önce çektirdiği dudak dudağa pozları yeniden gündem oldu Bülent Ersoy ve Zeki Müren'in 40 yıl önce çektirdiği dudak dudağa pozları yeniden gündem oldu         
15:27
DEDAŞ, Şanlıurfa'da elektrik duasına çıkan vatandaşlar hakkında suç duyurusunda bulundu DEDAŞ, Şanlıurfa'da elektrik duasına çıkan vatandaşlar hakkında suç duyurusunda bulundu         
15:22
17 yaşındaki kıza attığı mesajlar ortaya çıkan CHP'li ilçe başkanı görevinden istifa etti 17 yaşındaki kıza attığı mesajlar ortaya çıkan CHP'li ilçe başkanı görevinden istifa etti         
14:36
Model Ashley Graham, eşine çırılçıplak poz verdi Model Ashley Graham, eşine çırılçıplak poz verdi         
14:04
Bursalılar kısıtlama öncesi ucuz su almak için kilometrelerce kuyruk oluşturdu Bursalılar kısıtlama öncesi ucuz su almak için kilometrelerce kuyruk oluşturdu         
14:00
Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca tahliye edildi Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca tahliye edildi         
13:53
Mucize Doktor'a veda eden Seda Bakan ayrılık kararını açıkladı Mucize Doktor'a veda eden Seda Bakan ayrılık kararını açıkladı         
13:13
Erzurum'un Olur ilçesinde altın rezervi keşfedildi Erzurum'un Olur ilçesinde altın rezervi keşfedildi         
09:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2020 09:39:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei