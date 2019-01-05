Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Abd Heyeti Fetö Konusunun Türkiye İçin Öneminin Farkında.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Abd Heyeti Fetö Konusunun Türkiye İçin Öneminin Farkında.

7 dakika önce

IHAAW130213-SIY/05-01-2019- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "ABD heyeti FETÖ konusunun Türkiye için öneminin farkında.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül,
IHAAW130213-SIY/05-01-2019

- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "ABD heyeti FETÖ konusunun Türkiye için öneminin farkında. New York savcılığında soruşturma açıldı, bizden bazı bilgiler istendi. Dijital delilleri görme ve tanıklara bizzat ulaşma talebi oldu. Biz de kabul ettik. Taleplere baktığımızda isabetli talep olduğunu gördük. Yeni çıkan delillerin imajları verildi. Bunları bizzat görmek istemeleri değerli" dedi. 05.01.2019 13: 02: 13 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 01:08 Kaynak: İHA

Adalet Bakanı, Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Politika
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