Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: (ABD Senatosu'nun Ermeni kararı) Bu karar ülkemiz, milletimiz... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: (ABD Senatosu'nun Ermeni kararı) Bu karar ülkemiz, milletimiz... - Son Dakika

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: (ABD Senatosu'nun Ermeni kararı) Bu karar ülkemiz, milletimiz...

7 saat önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: (ABD Senatosu'nun Ermeni kararı) Bu karar ülkemiz, milletimiz açısından yok hükmündedir.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: (ABD Senatosu'nun Ermeni kararı) Bu karar ülkemiz, milletimiz..., System.String[]

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: (ABD Senatosu'nun Ermeni kararı) Bu karar ülkemiz, milletimiz açısından yok hükmündedir."

Amerika Birleşik Devletleri, Abdülhamit Gül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 10:32 Kaynak: AA
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