Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: (ABD Senatosu'nun Ermeni kararı) Bu karar ülkemiz, milletimiz... - Son Dakika

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ABD Senatosu'nun "soykırım" kararına bir tepki de Ömer Çelik'ten geldi

Tolga Karel'den "Neden yabancı ülkeye gittin" diyen kadın takipçisine cevap: Senin gibi sığır düşüncelilerden uzaklaşmak için