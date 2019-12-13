Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: (ABD Senatosu'nun Ermeni kararı) Bu karar ülkemiz, milletimiz... - Son Dakika

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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: (ABD Senatosu'nun Ermeni kararı) Bu karar ülkemiz, milletimiz...
7 saat önce
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: (ABD Senatosu'nun Ermeni kararı) Bu karar ülkemiz, milletimiz açısından yok hükmündedir.
Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 10:32 Kaynak: AA
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: (ABD Senatosu'nun Ermeni kararı) Bu karar ülkemiz, milletimiz açısından yok hükmündedir."
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