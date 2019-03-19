Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Abdülhamit Gül: "Adalet Akademisi'ni Daha Reforme Ederek, Daha da Geliştirerek,...

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül: "Adalet Akademisi'ni Daha Reforme Ederek, Daha da Geliştirerek,...

1 saat önce

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül: "Adalet Akademisi'ni daha reforme ederek, daha da geliştirerek, fonksiyonunu artırarak inşallah çok gecikmeden tekrar hizmete açmayı planlıyoruz.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül:
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül: "Adalet Akademisi'ni daha reforme ederek, daha da geliştirerek, fonksiyonunu artırarak inşallah çok gecikmeden tekrar hizmete açmayı planlıyoruz. Bu konuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 11:39 Kaynak: AA

Abdülhamit Gül, Politika
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