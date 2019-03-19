Adalet Bakanı Abdülhamit Gül: "Adalet Akademisi'ni Daha Reforme Ederek, Daha da Geliştirerek,...
1 saat önce
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül: "Adalet Akademisi'ni daha reforme ederek, daha da geliştirerek, fonksiyonunu artırarak inşallah çok gecikmeden tekrar hizmete açmayı planlıyoruz.
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül
: "Adalet Akademisi'ni daha reforme ederek, daha da geliştirerek, fonksiyonunu artırarak inşallah çok gecikmeden tekrar hizmete açmayı planlıyoruz. Bu konuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz."
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 11:39 Kaynak: AA
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