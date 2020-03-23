Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, adalet hizmetlerinde koronavirüse karşı alınacak tedbirlerle ilgili... - Son Dakika

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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, adalet hizmetlerinde koronavirüse karşı alınacak tedbirlerle ilgili...
6 saat önce
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, adalet hizmetlerinde koronavirüse karşı alınacak tedbirlerle ilgili toplantının ardından açıklama yapacak.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, adalet hizmetlerinde koronavirüse karşı alınacak tedbirlerle ilgili toplantının ardından açıklama yapacak.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 12:12 Kaynak: AA
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