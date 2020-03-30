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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Adalet Hizmetlerinde Alınacak Tedbirler" ile ilgili gerçekleştirilen...
6 saat önce
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Adalet Hizmetlerinde Alınacak Tedbirler" ile ilgili gerçekleştirilen üçüncü koordinasyon toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Adalet Hizmetlerinde Alınacak Tedbirler" ile ilgili gerçekleştirilen üçüncü koordinasyon toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 01:32 Kaynak: İHA
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