Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adana'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Gül, kentte bir otelde düzenlenen "Adalet Bölge Değerlendirme Toplantısı"nın ardından Adana Adalet Sarayına geçti. Burada incelemede bulunan Gül, personelle bir araya geldi.

Adana Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş'ü ve Adana Baro Başkanı Semih Gökayaz'ı da ziyaret eden Gül, basına kapalı görüşme gerçekleştirdi. Gül, daha sonra Adana Bölge Adliye Mahkemesine geçerek Başkan Hakan Kuzu'yu ziyaret etti.

Şehzade Kademoğlu Camisi'nde cuma namazı kılan Gül, daha sonra hayatını kaybeden AK Parti Çukurova İlçe Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Özmansur için Kabasakal Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze törenine katıldı. Gül, Özmansur'un eşi Hayriye Özmansur ve yakınlarına başsağlığı diledi.