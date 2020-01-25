Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Adıyaman Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki 814 hükümlü ve tutuklunun... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 'Adıyaman Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki 814 hükümlü ve tutuklunun... - Son Dakika

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Adıyaman Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki 814 hükümlü ve tutuklunun...

6 saat önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Adıyaman Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki 814 hükümlü ve tutuklunun çevre illerdeki kurumlara nakli devam ediyor.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül,

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Adıyaman Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki 814 hükümlü ve tutuklunun çevre illerdeki kurumlara nakli devam ediyor. Ayrıca Sivrice Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumundaki 126 hükümlü ve tutuklunun tedbiren başka illerdeki kurumlara nakledilmesine başlandı" dedi. - ANKARA

Abdulhamit Gül, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 06:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Deprem sırasında kalp krizinden öldü
Deprem sonrası hasar oluşan Adıyaman Cezaevi boşaltılıyor Deprem anında 2. kattan atlayan genç kız o anları anlattı Elazığ'da 27 saatin sonunda mucize kurtuluş! Enkaz altındaki anne de kurtarıldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2020 00:54:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Adıyaman Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki 814 hükümlü ve tutuklunun... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]