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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Adıyaman Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki 814 hükümlü ve tutuklunun...
6 saat önce
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Adıyaman Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki 814 hükümlü ve tutuklunun çevre illerdeki kurumlara nakli devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 06:35 Kaynak: İHA
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Adıyaman Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki 814 hükümlü ve tutuklunun çevre illerdeki kurumlara nakli devam ediyor. Ayrıca Sivrice Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumundaki 126 hükümlü ve tutuklunun tedbiren başka illerdeki kurumlara nakledilmesine başlandı" dedi. - ANKARA
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