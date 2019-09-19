Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesini daha da yukarıda görmek istiyoruz" dedi.



Programındaki ziyaretler dizisi vesilesiyle Samsun'a gelen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Çarşamba Mustafa Kemal Güneşdoğdu Kampüsü'ndeki Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesini ziyaret etti.



Samsun'da çeşitli temaslarda bulunan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün ziyaret programındaki son durağı Mustafa Kemal Güneşdoğdu Kampüsü oldu. Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi ziyaretinde kendisine eşlik eden Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti Samsun Milletvekilleri Çiğdem Karaaslan, Yusuf Ziya Yılmaz, Orhan Kırcalı ve Fuat Köktaş ile birlikte Bakan Gül'ü; OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, Çarşamba Kaymakamı Şükrü Yıldırım, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürü Turgay Begen, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Hasan Tahsin Keçeligil ile Fakültenin akademik kadrosu karşıladı.



Ziyarette ayrıca; Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Adalet Komisyonu Başkanı Kemal Alver, AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu da hazır bulundu.



"Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesini daha da yukarıda görmek istiyoruz"



Fakültenin öğretim elemanlarıyla tek tek tanışan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, üretken ve başarılı ve bir akademik yıl dilerken, Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesinin, henüz yeni bir fakülte olmasına rağmen önemli bir aşama kaydettiğini belirterek, fakülteyi daha da yukarıda görmek istedikleri yönündeki temennisini dile getirdi.



Ardından, beraberindeki protokolle birlikte Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi Dekanlık Makamı'na geçen Bakan Gül, burada Dekan Hasan Tahsin Keçeligil'den fakültenin mevcut durumu ve geleceğe dönük hedefleri hakkında bilgi aldı. Ziyarette Rektör Bilgiç ise üniversitede yapılan çalışmaları ve yürütülen projeleri Bakan Gül ile paylaştı.



Ziyarette Rektör Bilgiç, teveccühünden ötürü Bakan Gül'e şükranlarını sunarken, adını üniversitede yaşatacak olan fidanın sertifikasını takdim etti. - SAMSUN