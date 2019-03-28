Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Antep Savunması' Nda Şehit Düşen Şahin Bey' İn Şehit Edilişinin 99....

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Antep Savunması' Nda Şehit Düşen Şahin Bey' İn Şehit Edilişinin 99....

1 saat önce

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Antep Savunması' nda şehit düşen Şahin Bey' in şehit edilişinin 99. yıl dönümü anma töreninde konuştu.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Antep Savunması' Nda Şehit Düşen Şahin Bey' İn Şehit Edilişinin 99...., System.String[]
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Antep Savunması' nda şehit düşen Şahin Bey' in şehit edilişinin 99. yıl dönümü anma töreninde konuştu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 11:39 Kaynak: İHA

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