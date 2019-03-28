Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Antep Savunması' Nda Şehit Düşen Şahin Bey' İn Şehit Edilişinin 99....
1 saat önce
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Antep Savunması' nda şehit düşen Şahin Bey' in şehit edilişinin 99. yıl dönümü anma töreninde konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 11:39 Kaynak: İHA
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