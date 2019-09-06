Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, arabuluculuk sistemine ilişkin, "Ocak 2018'den itibaren 383 bin 728...
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, arabuluculuk sistemine ilişkin, "Ocak 2018'den itibaren 383 bin 728 dosyada zorunlu arabulucukla anlaşmaya varmış, yani 852 iş mahkemesinin bakacağı davalar anlaşmayla sonuçlanmış" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 10:40 Kaynak: İHA
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, arabuluculuk sistemine ilişkin, "Ocak 2018'den itibaren 383 bin 728 dosyada zorunlu arabulucukla anlaşmaya varmış, yani 852 iş mahkemesinin bakacağı davalar anlaşmayla sonuçlanmış" dedi. - ANKARA
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