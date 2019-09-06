Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, arabuluculuk sistemine ilişkin, "Ocak 2018'den itibaren 383 bin 728...
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, arabuluculuk sistemine ilişkin, "Ocak 2018'den itibaren 383 bin 728...

2 saat önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, arabuluculuk sistemine ilişkin, "Ocak 2018'den itibaren 383 bin 728 dosyada zorunlu arabulucukla anlaşmaya varmış, yani 852 iş mahkemesinin bakacağı davalar anlaşmayla sonuçlanmış" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, arabuluculuk sistemine ilişkin,

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, arabuluculuk sistemine ilişkin, "Ocak 2018'den itibaren 383 bin 728 dosyada zorunlu arabulucukla anlaşmaya varmış, yani 852 iş mahkemesinin bakacağı davalar anlaşmayla sonuçlanmış" dedi. - ANKARA

Abdulhamit Gül, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 10:40 Kaynak: İHA
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