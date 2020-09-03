Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 70'inci yılını Avrupa'da yükselen... - Son Dakika

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 70'inci yılını Avrupa'da yükselen ırkçılık, hoşgörüsüzlük ve nefret suçlarının gölgesinde gerçekleştirdiklerini belirterek, "İsveç ve Norveç'te kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim'e yapılan saldırıların hemen ardından bu defa Fransa'da Charlie Hebdo dergisi çirkin bir provokasyonu sahneye koymaya hazırlanıyor" dedi. - ANKARA