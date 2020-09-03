Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 70'inci yılını Avrupa'da yükselen... - Son Dakika

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 70'inci yılını Avrupa'da yükselen...
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 70'inci yılını Avrupa'da yükselen ırkçılık, hoşgörüsüzlük ve nefret suçlarının gölgesinde gerçekleştirdiklerini belirterek, "İsveç ve Norveç'te kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim'e yapılan saldırıların hemen ardından bu defa...
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 70'inci yılını Avrupa'da yükselen ırkçılık, hoşgörüsüzlük ve nefret suçlarının gölgesinde gerçekleştirdiklerini belirterek, "İsveç ve Norveç'te kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim'e yapılan saldırıların hemen ardından bu defa Fransa'da Charlie Hebdo dergisi çirkin bir provokasyonu sahneye koymaya hazırlanıyor" dedi. - ANKARA
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