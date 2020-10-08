Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Azerbaycan'da, Suriye'de, Libya'da, Doğu Akdeniz'deki sorunlara... - Son Dakika

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: " Azerbaycan'da, Suriye'de, Libya'da, Doğu Akdeniz'deki sorunlara baktığımızda Türkiye'nin vatandaşlarımızın çıkarlarını korumaya yönelik çok güçlü bir rol üstlendiğini görüyoruz"

"Türkiye'de yargı, siyasal egemen güçlerin, vesayetin aparatı olarak kullanıldı. Bunun acı örneklerini yaşadık. Yargının tek söz sahibi olarak, hukuk çerçevesinde kendisini tesir edeceği bir yapı, elzemdir"

"Türk milleti adına karar veren hakim, savcı, yargı, Türk milletine sırtını dönemez. Bu milletin ihtiyaç ve beklentilerini dikkate almak zorundadır. Yargı'nın 'Pardon' deme gibi bir lüksü yok"

"Türkiye bir hukuk devletidir ve demokraside süper güç yoktur. Demokraside tek süper güç hukuktur. Hukukun üstünde yetkisi olduğunu iddia edenler kusura bakmasınlar"

"Milletin, adliyeye geldiğinde, burada adalete ulaşacağım duygusuyla girmesi ve çıkması çok önemli"

"Hukuk, popüler gündemin malzemesi ve siyasal düşünceye göre şekillenecek bir aparat değildir"

ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "FETÖ'yle ilgili etkin bir mücadele veriyor yargımız. Bizim yargıdan beklentimiz, masum insanların mağdur edilmemesi. FETÖ bir terör örgütüdür, FETÖ'cülük bir zihniyettir. Bu zihniyetle de mücadele etmek lazım" dedi.

Adalet Bakanı Gül, Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen 'Anadolu Sohbetleri' kahvaltı programına katıldı. Ankara'daki basın yayın organlarının temsilcileriyle bir araya gelen Bakan Gül, kahvaltı programının ardından gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Adalet Bakanı Gül, hem dünya hem de Türkiye gündemindeki yoğunluktan bahsederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde ortaya koyulan politikaların bölgenin barışında ve salgınla mücadelede önemli olduğundan bahsetti.

"Yargı'nın 'Pardon' deme gibi bir lüksü yok"

En kısa zamanda salgınla mücadelede başarıya ulaşılmasını temenni eden Bakan Gül, AK Parti döneminde gerçekleştirilen reformlar sonucu birçok alanda Türkiye'nin istikrara kavuştuğunu aktardı. Gül, "Azerbaycan'da, Suriye'de, Libya'da, Doğu Akdeniz'deki sorunlara baktığımızda Türkiye'nin vatandaşlarımızın çıkarlarını korumaya yönelik çok güçlü bir rol üstlendiğini görüyoruz. Reform iradesini güçlü bir şekilde ortaya koymak zaruretindeyiz. Özellikle siyasal, demokratik ve hukuksal sitem bakımından Türkiye'de acı hadiseler yaşandı. Türkiye'de yargı, siyasal egemen güçlerin, vesayetin aparatı olarak kullanıldı. Bunun acı örneklerini yaşadık. Yargının tek söz sahibi olarak, hukuk çerçevesinde kendisini tesir edeceği bir yapı, elzemdir. Bu konuda çok önemli uygulamalar yapıldı. Türk milleti adına karar veren hakim, savcı, yargı, Türk milletine sırtını dönemez. Bu milletin ihtiyaç ve beklentilerini dikkate almak zorundadır. Yargı'nın 'Pardon' deme gibi bir lüksü yok" ifadelerini kullandı.

"Türkiye bir hukuk devletidir ve demokraside süper güç yoktur"

Geçmiş zamanda yaşanan kötü hadiselerin Türkiye'ye çok şey kaybettirdiğini vurgulayan Gül, 'Şu masada devlet yönetiliyor' diyen bürokratları eleştirdi. Gül, "'Ben süper savcıyım', 'Ben süper hakimim', 'Süper mahkemeyim' diyerek oturup, faturasını siyasetin ödediği bir meselede kalkıp kesip biçme, özensiz tutuklamalarla Türkiye çok şey kaybetti. Bunun yaşanmaması hepimizin boynunun borcu. Türkiye bir hukuk devletidir ve demokraside süper güç yoktur. Demokraside tek süper güç hukuktur. Hukukun üstünde yetkisi olduğunu iddia edenler kusura bakmasınlar. Milletin, adliyeye geldiğinde, burada adalete ulaşacağım duygusuyla girmesi ve çıkması çok önemli" diye konuştu.

"Bizim yargıdan beklentimiz, masum insanların mağdur edilmemesi"

İnsanların yargıya güveninin olmamasının gelecek konusunda problemlere yol açtığına değinen Gül, "Ölçülülük, hukuk devleti ilkesinin temel yaklaşımıdır. Bunları korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Hukuk, popüler gündemin malzemesi ve siyasal düşünceye göre şekillenecek bir aparat değildir. FETÖ'yle ilgili etkin bir mücadele veriyor yargımız. Bizim yargıdan beklentimiz, masum insanların mağdur edilmemesi. FETÖ bir terör örgütüdür, FETÖ'cülük bir zihniyettir. Bu zihniyetle de mücadele etmek lazım" dedi.

"Bir kimsenin, hukuku, adaleti zedeleyici bir iş içine girmesi, Türkiye'ye en büyük kötülüktür"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Yargı Reformu'nu hatırlatan Gül, "Yargı Reformu, vatandaşın yargıya güvenini artırıcı çok önemli reformlar ortaya koydu. İnsanların hangi düşüncede, hangi partide, hangi inanışta olursa olsun tutunacağı tek dal yargıdır, hukuktur, adalettir. Bir kimsenin, hukuku, adaleti zedeleyici bir iş içine girmesi, Türkiye'ye en büyük kötülüktür. Adil olmak kadar adil görünmekte önemli" ifadelerine yer verdi.

"18 yılda çok önemli adımlar atıldı"

FETÖ terör örgütünün kripto bir örgüt olduğuna dikkat çeken Gül, "Normalde terör örgütleri eylemi yapar, yaptığı eylemi üstlenir ama bunlar yaptığı eylemi, 'şu yaptı' diye farklı bir gizleme üzerine yapılanıyor. 'Bunların hepsini tespit ettik, attık' diye bir yaklaşım yok. Amacımız; yargıya, adalete ilişkin herkesin yargısı. Bir siyasi partinin ya da bir düşüncenin değil. Bunu sağlamaya yönelik 18 yılda çok önemli adımlar atıldı" şeklinde konuştu.