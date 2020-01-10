Son Dakika › Güncel › Adalet bakanı abdulhamit gül basın toplantısında konuştu-detay -ham görüntü ftp adresimizde - Son Dakika
Adalet bakanı abdulhamit gül basın toplantısında konuştu-detay -ham görüntü ftp adresimizde
6 saat önce
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül basın toplantısında konuştu-Detay -Ham görüntü FTP adresimizde.
Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 12:41 Kaynak: DHA
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül basın toplantısında konuştu-Detay -Ham görüntü FTP adresimizde
Son Dakika Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün açıklamaları tartışmaları alevlendirdi! Süresiz nafaka kalkıyor mu? Son dakika: MSB'den İdlib açıklaması: 12 Ocak saat 00.01'den itibaren ateşkes uygulanacak Son dakika: ABD'den Irak'ın "asker çekme" talebine yanıt geldi Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan çocuk sayısı açıklaması: Mutlaka ikinin üzerinde, üç-dört gibi