Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Belçika Adalet Bakanı'na bir mektup yazarak; Belçika Yüksek... - Son Dakika

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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Belçika Adalet Bakanı'na bir mektup yazarak; Belçika Yüksek...
6 saat önce
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Belçika Adalet Bakanı'na bir mektup yazarak; Belçika Yüksek Mahkemesinin PKK terör örgütü bağlantılı 36 özel ve tüzel kişiye karşı Federal Savcılığın 2010 yılında başlattığı soruşturmanın yargıya taşınmasını önleyen Belçika İddianame Odası kararına tepkisini...
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 09:57 Kaynak: İHA
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Belçika Adalet Bakanı'na bir mektup yazarak; Belçika Yüksek Mahkemesinin PKK terör örgütü bağlantılı 36 özel ve tüzel kişiye karşı Federal Savcılığın 2010 yılında başlattığı soruşturmanın yargıya taşınmasını önleyen Belçika İddianame Odası kararına tepkisini dile getirdi. - ANKARA
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