Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Belçika Adalet Bakanı'na bir mektup yazarak; Belçika Yüksek... - Son Dakika
Son Dakika Politika Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Belçika Adalet Bakanı'na bir mektup yazarak; Belçika Yüksek... - Son Dakika

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Belçika Adalet Bakanı'na bir mektup yazarak; Belçika Yüksek...

6 saat önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Belçika Adalet Bakanı'na bir mektup yazarak; Belçika Yüksek Mahkemesinin PKK terör örgütü bağlantılı 36 özel ve tüzel kişiye karşı Federal Savcılığın 2010 yılında başlattığı soruşturmanın yargıya taşınmasını önleyen Belçika İddianame Odası kararına tepkisini...

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Belçika Adalet Bakanı'na bir mektup yazarak; Belçika Yüksek..., System.String[]

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Belçika Adalet Bakanı'na bir mektup yazarak; Belçika Yüksek Mahkemesinin PKK terör örgütü bağlantılı 36 özel ve tüzel kişiye karşı Federal Savcılığın 2010 yılında başlattığı soruşturmanın yargıya taşınmasını önleyen Belçika İddianame Odası kararına tepkisini dile getirdi. - ANKARA

Abdulhamit Gül, Abdülhamit Gül, Belçika, PKK, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 09:57 Kaynak: İHA
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