Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Bir kadın eski eşi tarafından katledildi.
Son Dakika Politika Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 'Bir kadın eski eşi tarafından katledildi. - Son Dakika

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Bir kadın eski eşi tarafından katledildi.

6 saat önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Bir kadın eski eşi tarafından katledildi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül,

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Bir kadın eski eşi tarafından katledildi. Burada herkesin iki elini başının arasına alıp düşünmesi gerekir. Nerede ihmaller yapıldı bunun düşünülmesi lazım. Ayşe Tuğba Arslan şimdi aramızda olabilirdi. Bu can kurtarılabilinirdi dediğimiz nice canlar aramızda olabilirdi. Bu feryadı işitmeyen uygulama HSK tarafından incelenmektedir. HSK gereken her türlü müeyyideyi yapacaktır" dedi. - ANKARA

Hakim ve Savcılar Kurulu, Abdülhamit Gül, Abdulhamit Gül, Politika

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 10:26 Kaynak: İHA
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