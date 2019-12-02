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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Bir kadın eski eşi tarafından katledildi.
6 saat önce
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Bir kadın eski eşi tarafından katledildi.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 10:26 Kaynak: İHA
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Bir kadın eski eşi tarafından katledildi. Burada herkesin iki elini başının arasına alıp düşünmesi gerekir. Nerede ihmaller yapıldı bunun düşünülmesi lazım. Ayşe Tuğba Arslan şimdi aramızda olabilirdi. Bu can kurtarılabilinirdi dediğimiz nice canlar aramızda olabilirdi. Bu feryadı işitmeyen uygulama HSK tarafından incelenmektedir. HSK gereken her türlü müeyyideyi yapacaktır" dedi. - ANKARA
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