Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Bu Süreç Sonunda Daha Fazla Bağıran, Daha Fazla Farklı Yollara...
1 saat önce
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Bu süreç sonunda daha fazla bağıran, daha fazla farklı yollara tevessül eden değil, haklı olan elbette kazanacaktır.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
: "Bu süreç sonunda daha fazla bağıran, daha fazla farklı yollara tevessül eden değil, haklı olan elbette kazanacaktır. Bunun tescilini de YSK yapacaktır. YSK, Türkiye
'de bu konuda son otoritedir."
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 11:22 Kaynak: AA
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