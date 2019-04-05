Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Bu Süreç Sonunda Daha Fazla Bağıran, Daha Fazla Farklı Yollara...

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Bu Süreç Sonunda Daha Fazla Bağıran, Daha Fazla Farklı Yollara...

1 saat önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Bu süreç sonunda daha fazla bağıran, daha fazla farklı yollara tevessül eden değil, haklı olan elbette kazanacaktır.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül:
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Bu süreç sonunda daha fazla bağıran, daha fazla farklı yollara tevessül eden değil, haklı olan elbette kazanacaktır. Bunun tescilini de YSK yapacaktır. YSK, Türkiye'de bu konuda son otoritedir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 11:22 Kaynak: AA

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