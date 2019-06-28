Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Bu yıl içerisinde Bakanlığımız bünyesinde 12 bin 713 personel...
1 saat önce
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Bu yıl içerisinde Bakanlığımız bünyesinde 12 bin 713 personel istihdam edeceğiz.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 08:44 Kaynak: İHA
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
: "Bu yıl içerisinde Bakanlığımız bünyesinde 12 bin 713 personel istihdam edeceğiz." - ANKARA
Adalet Bakanlığına 12 bin 713 personel alınacak
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