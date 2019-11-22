Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Bu yılın ocak ayından itibaren ticari davalara arabuluculuk getirdik.
Son Dakika Politika Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: 'Bu yılın ocak ayından itibaren ticari davalara arabuluculuk getirdik. - Son Dakika

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Bu yılın ocak ayından itibaren ticari davalara arabuluculuk getirdik.

6 saat önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Bu yılın ocak ayından itibaren ticari davalara arabuluculuk getirdik.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül:

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Bu yılın ocak ayından itibaren ticari davalara arabuluculuk getirdik. Yüzde 50 bandında, mahkemeye gitmeden ihtilaf çözülüyor."

Abdulhamit Gül, Abdülhamit Gül, Politika

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 04:30 Kaynak: AA
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