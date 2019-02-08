Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Abdülhamit Gül: " Bugün Çukur Siyaseti Yapanlarla Kol Kola Girenler PKK 'Ya Ypg'ye...

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül: " Bugün Çukur Siyaseti Yapanlarla Kol Kola Girenler PKK 'Ya Ypg'ye...

1 saat önce

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül: " Bugün çukur siyaseti yapanlarla kol kola girenler PKK 'ya YPG'ye sırtımızı dayadık diyenlerin karşısında sırtını millete dayayan bir ittifaktır Cumhur İttifakı" -" Burada sizler için iki tane tercih var.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül: " Bugün çukur siyaseti yapanlarla kol kola girenler PKK 'ya YPG'ye sırtımızı dayadık diyenlerin karşısında sırtını millete dayayan bir ittifaktır Cumhur İttifakı"
-" Burada sizler için iki tane tercih var. Birisi şehri daha fazla büyütmek geliştirmek, kaldırmak isteyen bir anlayış, diğeri de hiçbir projesi hiçbir başarısı ve Ankara hiç katkısı olmayan tercih söz konusu. Elbette siz Ankara ve Yenimahalleyi daha büyütecek Cumhur İttifakına en güçlü desteği vereceksiniz"
"Bugün çukur siyaseti yapanlarla kol kola girenler PKK 'ya YPG'ye sırtımızı dayadık diyenlerin karşısında sırtını millete dayayan bir ittifaktır Cumhur İttifakı"

ANKARA - Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, AK Parti Yenimahalle Seçim Bürosu açılışına katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 04:31 Kaynak: İHA

Ankara, PKK, Abdülhamit Gül, Politika
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