Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Bütün İllerimizde Cumartesi ve Pazar Günleri İçin Nöbetçi Olarak...

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Bütün İllerimizde Cumartesi ve Pazar Günleri İçin Nöbetçi Olarak...

45 dakika önce

IHAAW103218-SIY/13-03-2019- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Bütün illerimizde cumartesi ve pazar günleri için nöbetçi olarak belirlenen noterlik daireleri, hafta içi uygulanan çalışma saatleri boyunca hizmet verecek" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül,
IHAAW103218-SIY/13-03-2019

- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Bütün illerimizde cumartesi ve pazar günleri için nöbetçi olarak belirlenen noterlik daireleri, hafta içi uygulanan çalışma saatleri boyunca hizmet verecek" dedi. 13.03.2019 10: 32: 18 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 10:38 Kaynak: İHA

Adalet Bakanı, Abdulhamit Gül, Politika
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