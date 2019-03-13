Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Bütün İllerimizde Cumartesi ve Pazar Günleri İçin Nöbetçi Olarak...

IHAAW103218-SIY/13-03-2019- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Bütün illerimizde cumartesi ve pazar günleri için nöbetçi olarak belirlenen noterlik daireleri, hafta içi uygulanan çalışma saatleri boyunca hizmet verecek" dedi.

IHAAW103218-SIY/13-03-2019



- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Bütün illerimizde cumartesi ve pazar günleri için nöbetçi olarak belirlenen noterlik daireleri, hafta içi uygulanan çalışma saatleri boyunca hizmet verecek" dedi. 13.03.2019 10: 32: 18 TSI

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