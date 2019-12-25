Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(Cemal Kaşıkçı cinayeti) Bu olay şeffaf şekilde soruşturulmalıdır. - Son Dakika
Son Dakika Politika Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: '(Cemal Kaşıkçı cinayeti) Bu olay şeffaf şekilde soruşturulmalıdır. - Son Dakika

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(Cemal Kaşıkçı cinayeti) Bu olay şeffaf şekilde soruşturulmalıdır.

6 saat önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(Cemal Kaşıkçı cinayeti) Bu olay şeffaf şekilde soruşturulmalıdır.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül:

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: " (Cemal Kaşıkçı cinayeti) Bu olay şeffaf şekilde soruşturulmalıdır. Bu yapılmadığı sürece yargılama tamamlanmış sayılmayacaktır." - ANKARA

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Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 11:36 Kaynak: İHA
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