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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(Cemal Kaşıkçı cinayeti) Bu olay şeffaf şekilde soruşturulmalıdır.
6 saat önce
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(Cemal Kaşıkçı cinayeti) Bu olay şeffaf şekilde soruşturulmalıdır.
Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 11:36 Kaynak: İHA
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: " (Cemal Kaşıkçı cinayeti) Bu olay şeffaf şekilde soruşturulmalıdır. Bu yapılmadığı sürece yargılama tamamlanmış sayılmayacaktır." - ANKARA
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