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Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili soruşturmayı yürüten Başsavcılığın...
6 saat önce
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili soruşturmayı yürüten Başsavcılığın açıklama yapacağını söyledi. Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 11:36 Kaynak: AA
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