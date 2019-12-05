Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili soruşturmayı yürüten Başsavcılığın...
Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili soruşturmayı yürüten Başsavcılığın... - Son Dakika

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili soruşturmayı yürüten Başsavcılığın...

6 saat önce

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili soruşturmayı yürüten Başsavcılığın açıklama yapacağını söyledi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili soruşturmayı yürüten Başsavcılığın..., System.String[]

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili soruşturmayı yürüten Başsavcılığın açıklama yapacağını söyledi.

Abdülhamit Gül, Ceren Özdemir, Başsavcı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 11:36 Kaynak: AA
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