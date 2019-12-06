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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ceren Özdemir'in öldürülmesine ilişkin, "Başsavcılığımız tüm...
6 saat önce
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ceren Özdemir'in öldürülmesine ilişkin, "Başsavcılığımız tüm yönleriyle konuyu soruşturuyor.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 10:40 Kaynak: İHA
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ceren Özdemir'in öldürülmesine ilişkin, "Başsavcılığımız tüm yönleriyle konuyu soruşturuyor. Bu caninin hak ettiği cezayı alacağına inancımız tamdır. İdari yönünden soruşturma başlatıldı. Zanlının açık cezaevine alınması konusu tüm yönleriyle inceleniyor. Açık cezaevi kapalı cezaevi öteden beri gelen uygulamalardır. Bu konuda da gerekli çalışmalar yapılacaktır. Açık cezaevi şartları konusu parlamentonun takdirinde olan konulardır" dedi. - İSTANBUL
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