Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ceren Özdemir'in öldürülmesine ilişkin, "Başsavcılığımız tüm...
Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ceren Özdemir'in öldürülmesine ilişkin, 'Başsavcılığımız tüm... - Son Dakika

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ceren Özdemir'in öldürülmesine ilişkin, "Başsavcılığımız tüm...

6 saat önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ceren Özdemir'in öldürülmesine ilişkin, "Başsavcılığımız tüm yönleriyle konuyu soruşturuyor.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ceren Özdemir'in öldürülmesine ilişkin,

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ceren Özdemir'in öldürülmesine ilişkin, "Başsavcılığımız tüm yönleriyle konuyu soruşturuyor. Bu caninin hak ettiği cezayı alacağına inancımız tamdır. İdari yönünden soruşturma başlatıldı. Zanlının açık cezaevine alınması konusu tüm yönleriyle inceleniyor. Açık cezaevi kapalı cezaevi öteden beri gelen uygulamalardır. Bu konuda da gerekli çalışmalar yapılacaktır. Açık cezaevi şartları konusu parlamentonun takdirinde olan konulardır" dedi. - İSTANBUL

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 10:40 Kaynak: İHA
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