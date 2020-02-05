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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Ceza infaz yasası yakında Meclise gelecek."
6 saat önce
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Ceza infaz yasası yakında Meclise gelecek.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 11:25 Kaynak: İHA
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Ceza infaz yasası yakında Meclise gelecek." - ANKARA
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