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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(CHP'li Engin Özkoç hakkındaki fezleke) Hazırlanan fezleke Adalat...
6 saat önce
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(CHP'li Engin Özkoç hakkındaki fezleke) Hazırlanan fezleke Adalat Bakanlığına gelmiştir ve Bakanlığımız da bunu Meclise göndermiştir.
Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 03:58 Kaynak: İHA
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(CHP'li Engin Özkoç hakkındaki fezleke) Hazırlanan fezleke Adalat Bakanlığına gelmiştir ve Bakanlığımız da bunu Meclise göndermiştir." - ANKARA
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