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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Çocuk teslim merkezleri kurulacak.
6 saat önce
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Çocuk teslim merkezleri kurulacak.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 10:43 Kaynak: İHA
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Çocuk teslim merkezleri kurulacak. Bu merkezlerde uzmanlar bulunacak. İkinci yargı paketinde yer alacak." - ANKARA
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