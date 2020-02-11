Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Cumhurbaşkanımız FETÖ mücadelesinin en kararlı sesi, yılmaz ve... - Son Dakika
Son Dakika Politika Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 'Cumhurbaşkanımız FETÖ mücadelesinin en kararlı sesi, yılmaz ve... - Son Dakika

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Cumhurbaşkanımız FETÖ mücadelesinin en kararlı sesi, yılmaz ve...

6 saat önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Cumhurbaşkanımız FETÖ mücadelesinin en kararlı sesi, yılmaz ve yorulmaz lideridir.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül,

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Cumhurbaşkanımız FETÖ mücadelesinin en kararlı sesi, yılmaz ve yorulmaz lideridir. FETÖ'nün en büyük hedefi olan Cumhurbaşkanımıza yönelik hezeyanlar milletin aklıyla, 15 Temmuz gecesinin bütün tanıklığıyla alay etmektir" dedi. - ANKARA

Abdülhamit Gül, Abdulhamit Gül, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 05:41 Kaynak: İHA
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