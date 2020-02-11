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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Cumhurbaşkanımız FETÖ mücadelesinin en kararlı sesi, yılmaz ve...
6 saat önce
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Cumhurbaşkanımız FETÖ mücadelesinin en kararlı sesi, yılmaz ve yorulmaz lideridir.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 05:41 Kaynak: İHA
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Cumhurbaşkanımız FETÖ mücadelesinin en kararlı sesi, yılmaz ve yorulmaz lideridir. FETÖ'nün en büyük hedefi olan Cumhurbaşkanımıza yönelik hezeyanlar milletin aklıyla, 15 Temmuz gecesinin bütün tanıklığıyla alay etmektir" dedi. - ANKARA
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