Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den 23 Nisan mesajı Açıklaması - Son Dakika

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19), 23 Nisan'ın sevincini ve heyecanını azaltamayacağını bildirdi.

Gül, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100'üncü yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bağımsızlığın ve egemenliğin sembolü TBMM'nin 100'üncü yılına, büyük bir coşku ve gururla erişildiğini belirten Gül, "Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının yaşandığı bu zor günler, 23 Nisan'ın sevincini ve heyecanını azaltamaz. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mızı, tarih boyunca tüm zorlukların üstesinden el birliğiyle gelmiş bir millet olarak yine aynı coşkuyla kutluyoruz." ifadesini kullandı.

Gül, TBMM'nin, İstiklal Harbini kazanan Gazi Meclis olduğunu, Meclis'in, millet iradesine kasteden hain darbe girişimlerine kahramanca göğüs gerdiğini vurguladı.

Meclis'in İstiklal Marşının sahibi ve sonsuza kadar bekçisi olduğuna işaret eden Gül, milli iradenin tecelligahı Meclis'in bu tarihi rolünün ve derin şahsiyetinin çocukların berrak zihinlerinde yer etmesinin başlıca hedefleri arasında bulunduğunu belirtti.

Adalet Bakanı Gül, mesajında şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bayramın ruhu, bir asırdır şanla, şerefle ve azimle korunmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir an olsun yeise kapılmadan aynı kararlılıkla bu ruhu korumaya devam edeceğiz. Aziz milletimiz, sadece kendi evlatlarının geleceği için değil, dünyanın tüm çocukları için daha adil, daha insani ve daha merhametli bir dünya için bir asır önce olduğu gibi bugün de umuttur. Bu duygularla Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin 100'üncü yılını tebrik ediyor, tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."