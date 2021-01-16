Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den İstanbul Havalimanı'ndaki adliyeye gece yarısı ziyareti - Son Dakika

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den İstanbul Havalimanı'ndaki adliyeye gece yarısı ziyareti

16.01.2021 11:12
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den İstanbul Havalimanı'ndaki adliyeye gece yarısı ziyareti, System.String[]

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İstanbul Havalimanı'ndaki adliye binasını gece yarısı ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İstanbul Havalimanı'ndaki adliye binasını gece yarısı ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Bakan Gül, "Eğer havalimanında adliyeyi ilgilendiren bir vaka varsa, bir vatandaşımızın ifadesinin alınması gerekiyorsa bundan dolayı geceyi nezarethanede geçirmiyor, şu kapıdan girip çıkması 10-15 dakika içerisinde sonuçlanıyor ve tekrar uçağına gidebiliyor" dedi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Ankara'ya hareketi öncesi Gaziosmanpaşa Adliyesinin ek hizmet binası olarak 7 gün 24 saat aralıksız olarak hizmet veren İstanbul Havalimanı'ndaki adliye binasını dün gece saat 23.45'te ziyaret etti. Adliyede incelemelerde bulunarak gazetecilere verilen hizmet ve amaçlara ilişkin bilgi veren Bakan Gül, yolcuların uçuşlarını kaçırmamaları için sorunlarını kısa sürede çözmeyi hedeflediklerini ifade etti.

"ERİŞİLEBİLİR ADALET AMACINI UYGULADIĞIMIZ ÇOK ÖNEMLİ BİR MODEL OLMUŞTUR"

Ziyaret sırasında basın mensuplarına değerlendirmede bulunan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "İstanbul Havalimanı'nda adliye binamızdayız. Yargı reformu strateji belgemizdeki hedeflerimizden birinin gerçekleştiğini burada müşahede ediyoruz. Oradaki hedeflerimizden birisi büyük havalimanlarında vatandaşlarımıza adliye hizmetlerini vermek bir hedef olarak karşımızdaydı. Buradaki amacımız da vatandaşlarımız yurt dışına ya da farklı bir ile giderken yargısal birtakım işlemlerden dolayı mağdur olmaması için böyle bir hedef ortaya koymuştuk. Bugün bu hedefi gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Buradaki hizmetin amacı 7 gün 24 saat İstanbul Havalimanı'nda bulunduğumuz yerde hakim, savcılarımız yargı hizmeti vermekteler. Personelimiz, zabıt katiplerimiz, yazı işleri müdürlerimizle birlikte burada adliye hizmetleri verilmekte. Gaziosmanpaşa Adliyesine bağlı olarak bu adalet hizmetleri gerçekleşmekte. Bunun temel itibariyle amacı insanı yaşat ki devlet yaşasın. Vatandaşlarımızın işlerini zorlaştıran değil, kolaylaştıran yaklaşım egemen olsun yaklaşımı vardı. Adalete erişimi arttıran bir uygulamadır. Güven veren erişilebilir adalet amacını uyguladığımız çok önemli bir model olmuştur" ifadelerini kullandı.

"10 DAKİKA İÇERİSİNDE İŞLEMİNİ YAPMAKTA VE UÇAĞINI KAÇIRMADAN İŞLEMLERİNİ TEKRAR YAPABİLMEKTE"

İstanbul Havalimanı'ndaki adliye binasının 7 gün 24 saat esasına göre hizmet verdiğine dikkat çeken Gül, "Gecenin 23.45'i şu anda yargı hizmetleri verilen Türkiye'de, dünyada bu anlamda ilk bir uygulama ve bu uygulama da hakimlerimiz var, savcılarımız var, personelimiz var. Eğer havalimanında adliyeyi ilgilendiren bir vaka varsa, ya da bir vatandaşımızın yurt dışına çıkarken veya başka bir ile giderken yakalaması, ifadesinin alınması gerekiyorsa bundan dolayı geceyi nezarethanede değil arkadaşlarımdan da aldığım bilgiye göre şu kapıdan girip çıkması 10-15 dakika içerisinde sonuçlanıyor ve tekrar uçağına gidebiliyor. Bu anlamda 24 saat esaslı yargı mensuplarımız burada bu hizmeti vatandaşlarımıza veriyor. Yabancı misafirlere de bu anlamda bu hizmetler veriliyor. Haberdar olmadığı için, bir ifade vermediği için yurt dışına çıkışı engellenen, geceyi nezarethanede geçirmesi gereken vatandaşımız buraya gelip 10 dakika içerisinde işlemini yapmakta ve uçağını kaçırmadan işlemlerini tekrar yapabilmekte. Bu hizmeti yine geliştireceğiz. Dünyanın göz bebeği İstanbul Havalimanı projesi Cumhurbaşkanımızın önderliğinde çok önemli bir vizyon, önemli bir proje. Buraya yakışır adalet hizmetlerini de geliştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

BİR YILDA 5 BİNİN ÜZERİNDE KİŞİNİN MAĞDURİYETİ GİDERİLDİ

İstanbul Havalimanı'nda geçtiğimiz yıl Şubat ayında Gaziosmanpaşa Adliyesine bağlı bir birim olarak hizmete İstanbul Havalimanı Adliyesinde mahkemeler, savcılık yakalama kararlarına ilişkin işlemler, havalimanında işlenen suçların soruşturmaları, kesinleşmiş kararların infazı ve para cezalarına ilişkin işlemler yapılıyor. Belirtilen adli hizmetin havalimanından verilmeye başlanması ile 3 bin 500 kişi için yakalama emrine, 2 bin 100 kişi için soruşturmaya ilişkin işlem yapıldı. Böylelikle 5 binin üzerindeki kişinin mağduriyeti de önlendi.

(İHA)

Abdülhamit Gül, Gaziosmanpaşa, İstanbul, Adalet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den İstanbul Havalimanı'ndaki adliyeye gece yarısı ziyareti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ümit Özat, Mesut Özil sorusunu sorunca Acun Ilıcalı bozuldu: Bu sorulmayacaktı İstanbul'da kar yağışı öğleden sonra yeniden başlayıp pazartesiye kadar devam edecek Meral Akşener, hacı olduğu için koronavirüs aşısı olduğu anlara ait fotoğrafını paylaşmamış Mahkeme kararı bozdu, Kadir Şeker davası yeniden görülecek Ünlü manken Ebru Şallı, yeni yaşını eşiyle Meksika'da kutladı Komşu ülke Irak'ta kuş gribi alarmı! 60 bin tavuk itlaf edildi Türkiye'nin koronavirüs aşı programındaki başarısı dünya gündeminde: Bir günde yaptıkları aşıyı Fransa 3 haftada yaptı Ramo'da şok eden ayrılık! Başrol oyuncusu diziye veda ediyor
MHP'li başkandan saldırıya uğrayan Selçuk Özdağ'la ilgili tepki çeken paylaşım MHP'li başkandan saldırıya uğrayan Selçuk Özdağ'la ilgili tepki çeken paylaşım         
11:12
Survivor 2021'in 6. bölüm fragmanı yayınlandı! Steven ve Çağrı birbirine giriyor Survivor 2021'in 6. bölüm fragmanı yayınlandı! Steven ve Çağrı birbirine giriyor         
10:14
Kanser sandılar, biyopsi bile yapıldı; akciğerinden 32 yıl sonra çam fıstığı çıktı Kanser sandılar, biyopsi bile yapıldı; akciğerinden 32 yıl sonra çam fıstığı çıktı         
10:04
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, Çin aşısındaki yan etkileri tek tek sıraladı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, Çin aşısındaki yan etkileri tek tek sıraladı         
09:40
İki otomobil çarpıştı, ortalık can pazarına döndü: 3 ölü, 4 yaralı İki otomobil çarpıştı, ortalık can pazarına döndü: 3 ölü, 4 yaralı         
08:51
Kırmızı Oda'da Boncuk ve Can aşkının hayal olduğunu öğrenen izleyiciler hayal kırıklığına uğradı Kırmızı Oda'da Boncuk ve Can aşkının hayal olduğunu öğrenen izleyiciler hayal kırıklığına uğradı         
07:31
Tehdit edilen genç kızı korumak isteyen dayısı canından oldu Tehdit edilen genç kızı korumak isteyen dayısı canından oldu         
02:36
Çaycı Hüseyin lakaplı Alpaslan Özmol'un yeni imajı sosyal medyaya damga vurdu Çaycı Hüseyin lakaplı Alpaslan Özmol'un yeni imajı sosyal medyaya damga vurdu         
21:40
Belçika'da bir kişi koronavirüs aşısı olduktan 5 gün sonra öldü Belçika'da bir kişi koronavirüs aşısı olduktan 5 gün sonra öldü         
19:27
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine ek genelge! Kısıtlamadan muaf tutulanların listesi genişletildi Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine ek genelge! Kısıtlamadan muaf tutulanların listesi genişletildi         
18:24
Hesabındaki paralar buhar olunca Ebru Polat, çılgına döndü! Gerçek sonradan ortaya çıktı Hesabındaki paralar buhar olunca Ebru Polat, çılgına döndü! Gerçek sonradan ortaya çıktı         
17:47
Şarkıcı Doğuş, kozmetik sektörüne adım attı: Markama güveniyorum Şarkıcı Doğuş, kozmetik sektörüne adım attı: Markama güveniyorum         
17:10
8 bin korona aşısının yapıldığı hastanenin başhekimi konuştu: En fazla omuz ağrısı ve tansiyon düşüklüğü ile karşılaşıyoruz 8 bin korona aşısının yapıldığı hastanenin başhekimi konuştu: En fazla omuz ağrısı ve tansiyon düşüklüğü ile karşılaşıyoruz         
17:08
Parkta soğuktan titrerken bulunan genç adam hiçbir yardımı kabul etmedi Parkta soğuktan titrerken bulunan genç adam hiçbir yardımı kabul etmedi         
15:57
Tabancayla kalbine ateş edip ağır yaralanan gencin sosyal medyadan paylaştığı not ortaya çıktı Tabancayla kalbine ateş edip ağır yaralanan gencin sosyal medyadan paylaştığı not ortaya çıktı         
13:23
"Sevgilim beni İrem Derici ile aldattı" iddiasıyla gündeme gelen fenomen Gökçe Yıldırım, bu sefer de kalça dansı yaptı         
12:07
Sokaklarda yaşayan ünlü model, çöpleri karıştırırken görüntülendi Sokaklarda yaşayan ünlü model, çöpleri karıştırırken görüntülendi         
11:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2021 11:22:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den İstanbul Havalimanı'ndaki adliyeye gece yarısı ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei