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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Denetimli serbestlik süresi) O konuda çalışılıyor.
6 saat önce
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Denetimli serbestlik süresi) O konuda çalışılıyor.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Denetimli serbestlik süresi) O konuda çalışılıyor. Denetimli serbestlik süresinin uzatılmasına yönelik çalışmalar gündemde" dedi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 11:28 Kaynak: İHA
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