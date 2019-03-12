Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e Doğum Günü Sürprizi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e Doğum Günü Sürprizi

1 saat önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e Trabzon'da doğum günü sürprizi yapıldı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e Doğum Günü Sürprizi, System.String[]
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e Trabzon'da doğum günü sürprizi yapıldı.


AK Parti Trabzon İl Başkanlığını ziyaret eden Bakan Gül, AK Parti Trabzon milletvekilleri Adnan Günnar ve Salih Cora, AK Parti'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Zorluoğlu, AK Parti İl Başkanı Haydar Revi, AK Parti Trabzon Kadın Kolları Başkanı Meryem Sürmen ile görüştü.


Ziyaret sırasında, bugün doğum günü olan Bakan Gül için sürpriz bir kutlama hazırlanarak, pasta kesildi.


AK Parti İl Başkanı Revi, Abdulhamit Gül'e kemençe armağan etti.

Tebrikleri kabul eden Gül, doğum gününü kutlayan herkese teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 08:09 Kaynak: AA

Trabzon, Adalet Bakanı, Abdulhamit Gül, Güncel
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