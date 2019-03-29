Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "En Büyük Kürt Partisi Yine AK Parti'dir.
1 saat önce
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "En büyük Kürt partisi yine AK Parti'dir.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
: "En büyük Kürt partisi yine AK Parti
'dir. Türk'ü ve Kürt'ü ile en güzel sonucu alacağız. Ayrımcılık yok. Doğudan batıya Kürt'ü, Türk'ü, Arap'ı ve Laz'ı ile yolumuza devam edeceğiz."
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 06:06 Kaynak: AA
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